В Башкирии отремонтируют 200 км дорог и 15 мостов до конца года

В Башкирии в 2026 году планируется масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют около 200 километров дорог и 15 мостов общей протяженностью почти 1 900 погонных метров. Как сообщили в региональном Минтрансе, контракты по всем объектам уже заключены.
По словам министра транспорта Любови Минаковой, приоритет отдан дорогам, соединяющим небольшие населенные пункты, туристическим маршрутам, а также подъездам к федеральным трассам.
Среди крупнейших проектов — реконструкция двух мостов через реку Быстрый Танып на трассах Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинский район и Уфа — Бирск — Янаул в Бураевский район. Также запланировано строительство западного обхода села Толбазы в Аургазинский район и реконструкция трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайский район.
Кроме того, дорожники обновят 19 километров трассы Уфа — Бирск — Янаул и 18 километров участка Бураево — Старобалтачево — Куеда. Завершить все работы планируется до конца текущего года.