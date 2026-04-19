Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Казань

Звезда турецких сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман» Бурак Озчивит прибыл в Казань. О своем визите актер сообщил в соцсетях, опубликовав фото из аэропорта столицы Татарстана с хештегом #Kazan. На распространившихся кадрах видно, что гостя встречали с традиционными чак-чаком и эчпочмаками.
На сцене Korston Club Озчивит представит моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула». Постановка режиссера Чагры Шенсоя рассказывает историю автомеханика Октая, который живет в большом городе, полном контрастов, любви и одиночества. Организаторы называют спектакль историей о любви, страсти, ревности, боли и уязвимости.
Это не первый визит актера в Татарстан. 24 августа 2024 года Озчивита в казанском аэропорту встречали в национальных костюмах с баурсаком и караваем. Тогда он сразу отправился в Альметьевск на съемки общественного центра «Алмет». В феврале 2025 года актер снова приезжал в Альметьевск — на киноконцерт «Музыка турецких сериалов» в рамках всероссийских гастролей.