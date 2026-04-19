В Воронежской области ожидаются перебои в теле- и радиовещании

Они связаны с профилактическими работами на оборудовании ОРТПЦ.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Воронежской области предупредили о временных проблемах с теле- и радиовещанием, вызванных плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании.

В зону отключения попадут 11 населенных пунктов, включая Воронеж. Перебои затронут цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, включающие 20 федеральных телевизионных каналов, а также местное радиовещание.

Работы намечены на ночь 20 апреля и день 22−23 апреля. 20 апреля (01.00 — 10.00) — Бобров, Богучар, Борисоглебск, Воронеж, Россошь; 22 апреля (10.00 — 16.00) — поселок Новенький (Павловский район), Острогожск, поселок Подгоренский; 23 апреля (10:00 — 16:00) — село Платава (Репьевский район), село Старая Калитва (Россошанский район), поселок Таловая.