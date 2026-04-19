Расписание автобуса № 208 в Нижегородской области изменится с 20 апреля

С 20 апреля в расписание автобусного маршрута № 208, связывающего деревню Каменки Богородского округа с Нижним Новгородом, внесут изменения. Они коснутся вечерних рейсов и общего числа машин на линии. Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.
В ЦРТС пояснили, что нововведения приняты по итогам анализа обращений жителей деревни, которые жаловались на качество транспортного обслуживания и срывы отдельных рейсов. Чтобы сделать поездки удобнее, работу маршрута продлят в вечернее время. От автостанции «Щербинки» последний автобус теперь будет уходить в 21:10 вместо 20:45. Из самой деревни Каменки последний рейс перенесли с 21:10 на 22:00.
Кроме того, на маршруте увеличится количество автобусов: общее число рейсов вырастет на 14%. В ведомстве рассчитывают, что эти меры повысят транспортную доступность деревни и создадут более комфортные условия для пассажиров, которые регулярно пользуются этим направлением.