Во Владикавказе открыли выставку картин Казбека Хетагурова

Выставку художника Казбека Хетагурова открыли в Художественном музее имени Махарбека Туганова во Владикавказе. Учреждение оснастили новым оборудованием при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Республики Северная Осетия — Алания.
Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения художника. Всего гости смогут увидеть около 100 произведений. В основном это полотна из фондов Художественного музея имени Махарбека Туганова, одно произведение — из собрания Национального музея Республики Северная Осетия — Алания. Также коллекцию работ предоставила семья Казбека Хетагурова. Также посетителям представили оцифрованные блокноты мастера.
