ЖКХ сказало, пересчитают ли коммуналку тунеядцу, который лежал в больнице. Подробности сообщает «Портал коммунальной грамотности».
Все процедуры выполняются на основе положения «О перерасчете платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановлении или возобновлении оказания коммунальных услуг». И стоимость не будет пересчитана в двух случаях.
Первый случай — если белорус был включен в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Второй — если гражданин уехал из Беларуси с 1 марта 2022 года более чем на 30 дней подряд. Однако исключением является выезд на лечение.
«При этом не пересчитают только за тот период, когда гражданин находился в базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан», — отметили в сообщении.
Это значит, если белорус был в больнице, находясь в списке тунеядцев, то оплата за жилищно-коммунальные услуги ему будет пересчитана.
Тем временем Министерство ЖКХ сказало белорусам, чем обернется плохой уход за могилой.
Кстати, белорусы получат штраф 675 рублей, если выбросили домашнее животное.
Также мы узнали, что можно и нельзя делать на Радуницу 21 апреля 2026 года: «Святые родители, идите к нам хлеба и соли кушать, старые и малые».