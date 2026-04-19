В Омской области обновят 14 объектов коммунальных сетей в 2026 году

Специалисты в 2026 году отремонтируют 14 объектов коммунальных сетей на территории Омской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.
В частности, работы завершат на участке тепловой сети на Космическом проспекте в Омске, а также отрезках системы водоснабжения в Калачинском, Одесском и Колосовском районах. Ремонт там начали еще в 2025 году. Кроме того, в столице региона мастера обновят объекты в поселке Черемушки, на улицах 20 лет РККА, Нефтезаводской, 20-го Партсъезда, Мельничной и других. Их общая протяженность составит более 70 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.