В Красноярск идет долгожданное тепло, однако без дождя со снегом не обойдется. По данным портала GISMETEO, на новой рабочей неделе постепенно начнет теплеть. Самыми теплыми днями станут четверг и пятница. Днем в эти дни ожидается +11…+8°, а ночью похолодает до −2…+5°. Практически всю неделю в городе будет пасмурно, 20 и 23 числа ожидается небольшой дождь.
А в течение ближайших суток, как сообщают в МЧС по Красноярскому краю, в горах южных муниципальных округов региона ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя.
Ранее мы рассказывали, как распознать некачественные роллы и суши.