Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий на дорогах Ростовской области

В Ростовской области ожидается дождь. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными на дорогах.
Автоинспекторы рекомендуют снизить скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. Лучше отказаться от резких маневров и выбирать скорость, которая соответствует конкретным дорожным и погодным условиям.
— Соблюдение правил и повышенная внимательность помогут избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье, — сказано в сообщении.
