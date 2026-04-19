Дожди с грозами идут на Волгоград: предупреждение Гидрометцентра

Гидрометцентр объявил в Волгоградской области погодную опасность: с 19 по 20 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, а также грозы — предупреждение действует до 21:00 20 апреля.
Метеорологи рассказывают: в воскресенье днём воздух прогреется до +16°, вероятны осадки. В понедельник станет прохладнее: днём всего +11°, также возможны дожди, а ветер разгонится до 5 м/с, ночью температура может упасть до +2°.
Окончания дождей стоит ждать во вторник: днём +14°, ясно, ветер также стихнет. Впрочем, уже ночью со вторника на среду вновь ожидаются обильные осадки (вероятность 87%).
