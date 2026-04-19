Белорусский адвокат сказал, за что можно подать в суд на соседа. Подробности приводит «Мiнская праўда».
В редакцию издания поступил вопрос от белоруски. Женщина спрашивает, может ли она подать на соседа в суд, если он смотрит на нее с укором.
— Если сосед просто смотрит на вас «с укором», хмурым или недобрым, с вашей точки зрения, взглядом, такого рода факты не являются поводом для обращения в суд или иные правоохранительные органы, — обращает внимание специалист.
По его словам, в указанном случае нет нарушения каких-либо прав или законных интересов. Однако адвокат уточняет: если недобрый взгляд сопровождается оскорблениями, клеветой, нецензурной бранью, словесными или же другими угрозами, насилием, неприличными жестами, то это может послужить поводом для обращения с заявлениями в милицию или же в суд. Но все зависит от конкретной ситуации.
