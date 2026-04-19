Минздрав утвердил перечень заболеваний, препятствующих работе охранником

Утвержден перечень заболеваний, препятствующих работе частным охранником. Большую часть списка занимают психические расстройства, следует из приказа Минздрава.
Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Перечень состоит из трех групп и включает всего 65 заболеваний. Первые две группы — 62 пункта — составляют психические расстройства и расстройства поведения, в том числе вызванные употреблением психоактивных веществ. В перечень, в частности, включены:
шизофрения;
умственная осталось разной степени тяжести;
тревожные расстройства;
расстройства, связанные с употреблением алкоголя.
Третий блок включает болезни глаз: нарушения рефракции и аккомодации, расстройства и нарушения зрения, в том числе слепота.
В марте Минобороны внесло проект приказа, уточняющего перечень заболеваний, запрещающих военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. В него включены тревожные, посттравматические расстройства, расстройства поведения и другие.
