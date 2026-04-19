Мост на трассе Авенирыч — Сеймчан под Магаданом достроят в 2027 году

Строительство моста на дороге Авенирыч — Сеймчан в Магаданской области планируется завершить в 2027 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Дорога является единственным связующим звеном с поселком Сеймчан. Там в 2021 году установлен мемориал, посвященный среднеканцам-фронтовикам Великой Отечественной войны и районным труженикам тыла, из-за этого строительство моста важно для транспортной связи с населенным пунктом.
В этом году специалисты планируют установить буронабивные сваи, провести монолитные работы и смонтировать барьерное ограждение на подъездных путях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.