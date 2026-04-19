«Еда как искусство»: фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» посвятили 250-летию художника Александра Ступина

Шестой гастрофестиваль «Арзамасский трактирщикъ» пройдет под девизом «Еда как искусство». В этом году он будет приурочен к 250-летию уроженца Арзамаса, основателя первой в России провинциальной художественной школы Александра Ступина.
Как сообщили в администрации Арзамаса, большое внимание будет уделяться не только сочетанию вкусов в рецептуре, но и оформлению и эстетике подачи блюд с отсылом к эпохе.
Гостей познакомят с аутентичной кухней Нижегородского края и популярными блюдами прошлых лет в новой подаче с акцентом на эстетику и исторические мотивы. В меню — рыбное блюдо «По щучьему велению», гусятина по-фешински, векошник с курицей и арзамасским картофелем, полба с мясом «Мещаночка», пряженик с гусем и другие блюда из локальных продуктов.
Фестиваль пройдет 16 мая в Парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара. Гостей ждут фудкорт, ярмарка «Арзамас мастеровой», концертная программа и тематические конкурсы.
Впервые фестиваль состоялся в 2021 году и стал лауреатом Национальной премии Russian Event Awards. В прошлом году его посетили около 10 тысяч человек.
