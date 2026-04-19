В понедельник в Калининграде ожидаются помехи в теле- и радиовещании

Калининградцев предупреждают о помехах в теле- и радиовещании. Сбои ожидаются в понедельник, 20 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе российской телевизионной радиовещательной сети.
Специалисты проведут плановые работы на передающем оборудовании и антенно-мачтовом сооружении. Помехи прогнозируют с 00:00 до 17:00 по местному времени.
«Во время отключения трансляции телезрителям и радиослушателям не нужно выполнять поиск каналов и перенастраивать свои приёмники, так как это может сбить имеющиеся настройки», — говорится в сообщении.
