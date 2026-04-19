В красноярский «Роев ручей» привезли краснокнижного черного аиста

В красноярский «Роев ручей» из Хакасии привезли краснокнижного черного аиста. В парке молодому самцу подобрали пару. Об этом рассказали в Росприроднадзоре. Аист пережил долгое и непростое путешествие. В конце 2025 года его изъяли из дикой природы в Туве с травмированным крылом. В тот момент птица находилась в состоянии, непригодном к самостоятельной жизни в естественной среде обитания.