В красноярский «Роев ручей» привезли краснокнижного черного аиста

В «Роев ручей» привезли краснокнижного черного аиста для создания пары.

Источник: Комсомольская правда

В красноярский «Роев ручей» из Хакасии привезли краснокнижного черного аиста. В парке молодому самцу подобрали пару. Об этом рассказали в Росприроднадзоре. Аист пережил долгое и непростое путешествие. В конце 2025 года его изъяли из дикой природы в Туве с травмированным крылом. В тот момент птица находилась в состоянии, непригодном к самостоятельной жизни в естественной среде обитания.

После обследования аиста направили в Хакасию, где он временно находился в «Центре живой природы». К моменту переезда в Красноярск состояние птицы оценили как хорошее. Ближайший месяц аист проведет на карантине, после чего его переселят в вольер к своей будущей спутнице.