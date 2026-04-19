В Симферополе на три дня изменили график автобусов

Автовладельцам личного транспорта рекомендуют быть внимательными, т.к. некоторые улицы перекрыты.

В Симферополе на три дня изменили график движения автобусов.

В поминальные дни — с 19 по 21 апреля, когда горожане массово едут на кладбища местные власти скорректировали расписание общественного транспорта. Соответствующее сообщение появилось на сайте горадминистрации.

Как уточнили в мэрии, автобусы на популярных маршрутах № 6 и № 27 в эти три дня будут курсировать по графику буднего дня. На направлении № 67 выпустят 6 машин с интервалом 20−25 минут.

Кроме того, для удобства жителей запустят дополнительный рейс от универмага «Крым» до кладбищ Абдал-1 и Абдал-2. Автобусы будут ходить чаще — каждые 10−15 минут.

Автовладельцам тоже рекомендуют быть внимательными, т.к. 19 апреля полностью закроют движение на участке улиц Куйбышева и Кечкеметская, включая съезды на эстакады в районе кладбищ. 20 и 21 апреля там же введут частичные ограничения.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше