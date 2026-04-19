В Симферополе на три дня изменили график автобусов

В Симферополе на три дня изменили график движения автобусов.
В поминальные дни — с 19 по 21 апреля, когда горожане массово едут на кладбища местные власти скорректировали расписание общественного транспорта. Соответствующее сообщение появилось на сайте горадминистрации.
Как уточнили в мэрии, автобусы на популярных маршрутах № 6 и № 27 в эти три дня будут курсировать по графику буднего дня. На направлении № 67 выпустят 6 машин с интервалом 20−25 минут.
Кроме того, для удобства жителей запустят дополнительный рейс от универмага «Крым» до кладбищ Абдал-1 и Абдал-2. Автобусы будут ходить чаще — каждые 10−15 минут.
Автовладельцам тоже рекомендуют быть внимательными, т.к. 19 апреля полностью закроют движение на участке улиц Куйбышева и Кечкеметская, включая съезды на эстакады в районе кладбищ. 20 и 21 апреля там же введут частичные ограничения.