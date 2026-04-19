В Кургане трудовые коллективы состязались в сдаче нормативов ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов прошел в районе Заозерном города Кургана, сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона. Событие провели при поддержке государственной программы «Спорт России».
Соревнования проходили в формате эстафеты, состоящей из пяти станций — прыжки в длину с места, отжимания, челночный бег с набивным мячом, упражнение на пресс и броски в надувной дартс. В эстафете участвовали 11 команд из 10 муниципальных образований Курганской области. По итогам состязаний первое место заняли сотрудники «Курганского машиностроительного завода». А серебро и бронзу завоевали сборные «Курганстальмоста» и Детско-юношеского центра Шадринского муниципального округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.