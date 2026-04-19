В Кургане трудовые коллективы состязались в сдаче нормативов ГТО

Соревнования проходили в формате эстафеты, состоящей из пяти станций — прыжки в длину с места, отжимания, челночный бег с набивным мячом, упражнение на пресс и броски в надувной дартс. В эстафете участвовали 11 команд из 10 муниципальных образований Курганской области. По итогам состязаний первое место заняли сотрудники «Курганского машиностроительного завода». А серебро и бронзу завоевали сборные «Курганстальмоста» и Детско-юношеского центра Шадринского муниципального округа.