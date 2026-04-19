В Сердобске Пензенской области благоустроят территорию у камня-обелиска

Территорию, прилегающую к памятнику камню-обелиску на улице Ленина в городе Сердобске, благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
В ходе работ специалисты уложат тротуарную плитку, установят скамейки и урны, смонтируют освещение. Также предусмотрено провести озеленение.
«Благоустройство территории вокруг камня‑обелиска — это не просто обновление общественного пространства, а дань уважения истории нашего края. Этот объект имеет особое значение для жителей Сердобска, и наша задача — сделать подход к нему удобным и безопасным, сохранив при этом его мемориальную атмосферу», — отметил заместитель министра жилищно‑коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.