Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сердобске Пензенской области благоустроят территорию у камня-обелиска

Там уложат плитку, установят скамейки и урны, смонтируют освещение.

Территорию, прилегающую к памятнику камню-обелиску на улице Ленина в городе Сердобске, благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ходе работ специалисты уложат тротуарную плитку, установят скамейки и урны, смонтируют освещение. Также предусмотрено провести озеленение.

«Благоустройство территории вокруг камня‑обелиска — это не просто обновление общественного пространства, а дань уважения истории нашего края. Этот объект имеет особое значение для жителей Сердобска, и наша задача — сделать подход к нему удобным и безопасным, сохранив при этом его мемориальную атмосферу», — отметил заместитель министра жилищно‑коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.