2,7 млн трудоустроенных: Нижегородская служба занятости отмечает юбилей

За три с половиной десятилетия специалисты провели почти 8 миллионов консультаций.

19 апреля 2026 года служба занятости населения России отмечает 35‑летие. За это время ей удалось помочь найти работу более чем 2,7 миллионам нижегородцев.

Координационный комитет содействия занятости в регионе создали в 1991 году, а к 1993‑му сформировали разветвленную структуру областного центра занятости.

За три с половиной десятилетия специалисты провели почти 8 миллионов консультаций и оказали столько же мер поддержки, а более 200 тысяч человек направили на обучение и переобучение. Только в 2025 году благодаря службе работу нашли 26 167 жителей области.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Демография» (с 2025‑го — «Кадры») в Нижегородской области модернизировали службу занятости: все центры объединили в единую структуру — кадровый центр «Работа России». Сейчас в регионе работают 40 модернизированных филиалов, где помогают и соискателям, и работодателям по принципу «одного окна».