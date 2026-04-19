2,7 млн трудоустроенных: Нижегородская служба занятости отмечает юбилей

19 апреля 2026 года служба занятости населения России отмечает 35‑летие. За это время ей удалось помочь найти работу более чем 2,7 миллионам нижегородцев.
Координационный комитет содействия занятости в регионе создали в 1991 году, а к 1993‑му сформировали разветвленную структуру областного центра занятости.
За три с половиной десятилетия специалисты провели почти 8 миллионов консультаций и оказали столько же мер поддержки, а более 200 тысяч человек направили на обучение и переобучение. Только в 2025 году благодаря службе работу нашли 26 167 жителей области.
В 2023 году в рамках нацпроекта «Демография» (с 2025‑го — «Кадры») в Нижегородской области модернизировали службу занятости: все центры объединили в единую структуру — кадровый центр «Работа России». Сейчас в регионе работают 40 модернизированных филиалов, где помогают и соискателям, и работодателям по принципу «одного окна».