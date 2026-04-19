В подмосковной деревне Глухово построят детский сад на 350 мест

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возведут на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в деревне Глухово городского округа Красногорска, сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В трехэтажном здании площадью 1,7 тыс. кв. м обустроят 14 групповых ячеек. Они предусмотрены для ребят от 1,5 года до семи лет. Также для них оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и психолога, пищевой и медицинский блоки. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.