В подмосковной деревне Глухово построят детский сад на 350 мест

В трехэтажном здании площадью 1,7 тыс. кв. м обустроят 14 групповых ячеек. Они предусмотрены для ребят от 1,5 года до семи лет. Также для них оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и психолога, пищевой и медицинский блоки. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.