В Брянской области обновят дорогу «Брянск — Смоленск» — Бежица

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на трассе «Брянск — Смоленск» — Бежица в Брянской области, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Протяженность объекта составляет около 1 км. Дорога проходит от улицы академика Сахарова на пересечении с улицей Розовой в Брянске до выезда на федеральную автодорогу Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, соединяя областной центр с другими населенными пунктами. Трасса входит в опорную сеть дорог.
Во время ремонта на дороге уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также специалисты отремонтируют пересечения и примыкания, установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку.
Отметим, что дорогу полностью перекрывать не будут. Ремонтные работы будут проводиться поочередно на одной половине проезжей части, при этом движение транспорта по другой стороне будет сохраняться.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.