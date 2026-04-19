В минпросвещения опровергли слухи о «пятой четверти»

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что учебный год якобы хотят продлить и ввести дополнительную, «пятую четверть».

Источник: Башинформ

В минпросвещения России официально опровергли эти слухи, назвав такую идею нецелесообразной.

Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил главное: каникулы — это святое время для отдыха и здоровья детей. Никто отнимать их не собирается.

«Летом ребята не будут сидеть за партами, — подчеркнул министр. — Их ждут школьные лагеря дневного пребывания, спорт, мастер-классы, походы и экскурсии». Причем отдых будет не только веселым, но и полезным: в лагерях уже заработала единая программа воспитательной работы.

Кстати, 2025-й объявлен минпросвещения Годом детского отдыха. Цифры это подтверждают: минувшим летом отдохнули и оздоровились больше 6 миллионов детей по всей стране. Для них распахнули двери более 40 тысяч лагерей, а 32 тысячи из них работали прямо при школах.