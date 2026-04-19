В Курской области внедрят аналитическую платформу предоставления статистики

Курская область с 2026 года стала первым пилотным регионом по внедрению государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП). Развитие цифровых сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном центре электронного взаимодействия.
ГИС ЦАП — это единая цифровая платформа Росстата, которая собирает, обрабатывает и хранит данные, делает их доступными в режиме онлайн, а также снижает нагрузку на организации, предоставляющие и анализирующие отчетность. На первом этапе к системе подключатся исполнительные органы власти Курской области.
«Внедрение ГИС ЦАП — важный шаг в цифровой трансформации госуправления. Система позволит существенно сократить время на сбор и обработку данных и принимать более обоснованные управленческие решения на благо жителей Курской области», — отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Кожевников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.