Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое жителей Лиды сгорели в квартире на ночном пожаре

В Лиде три человека сгорели в квартире во время ночного пожара.

Источник: Комсомольская правда

Трое жителей Лиды сгорели в квартире на ночном пожаре. Подробности приводит Следственный комитет.

В субботу, 18 апреля, примерно в 23.00 поступила информация о возгорании квартиры в Лиде. В момент тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела трех человек. Речь идет про 66-летнего хозяина и его гостей 39 и 56 лет.

Повреждения из-за возгорания получила квартира, которая находится этажом выше.

Сосед сообщил следователю, что накануне пожара хозяин жилья пригласил двух знакомых к себе и вместе с ними распивал алкоголь.

В СК назвали неосторожное обращение с огнем при курении предварительной причиной возгорания.

