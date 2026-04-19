Трое жителей Лиды сгорели в квартире на ночном пожаре. Подробности приводит Следственный комитет.
В субботу, 18 апреля, примерно в 23.00 поступила информация о возгорании квартиры в Лиде. В момент тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела трех человек. Речь идет про 66-летнего хозяина и его гостей 39 и 56 лет.
Повреждения из-за возгорания получила квартира, которая находится этажом выше.
Сосед сообщил следователю, что накануне пожара хозяин жилья пригласил двух знакомых к себе и вместе с ними распивал алкоголь.
В СК назвали неосторожное обращение с огнем при курении предварительной причиной возгорания.
