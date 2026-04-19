В Воронежской области студенты познакомились с профессией судмедэксперта

Студенты Воронежского государственного медицинского университета, которые обучаются на специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия», посетили День открытых дверей в областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В конференц-зале учреждения гостей встретили начальник бюро Александр Голобурдин, заместитель начальника по организационно-методической работе Ренат Губайдуллин и заведующий кафедрой судебной медицины Владимир Бахметьев. Они рассказали о буднях бюро, поделились интересными случаями из практики и ответили на все интересующие студентов вопросы.
«Такие встречи помогают молодым специалистам не просто узнать о профессии врача-судебно-медицинского эксперта, а прочувствовать ее изнутри — увидеть реальные задачи, понять специфику и решить, насколько это их путь», — отметил Александр Голобурдин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.