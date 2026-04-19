Венгрия после Орбана: что победа оппозиции меняет для России и США

Поражение партии «Фидес» связано не столько с идеологическим разворотом, сколько с ухудшением экономической ситуации и ростом недоверия к действующей власти. Заморозка Европейская комиссия €35 млрд для Венгрии усилила давление на региональных политиков, которые традиционно строили поддержку на привлечении бюджетных ресурсов. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр сделал ставку на антикоррупционную повестку и восстановление отношений с Европейским союзом и НАТО, что формирует для Будапешта более прагматичную модель взаимодействия с Брюсселем.
Смена власти в Венгрия меняет баланс внутри Европы и снижает пространство для маневра Москвы и команды Дональда Трампа. При Викторе Орбане Будапешт блокировал часть санкционных и финансовых решений по Украине, теперь же страна может стать более сговорчивой с Брюсселем. На этом фоне усиливается дискуссия о новой системе европейской безопасности и делегировании ЕС ведущей роли в сдерживании России.