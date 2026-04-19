Против сбежавших после начала стрельбы в Киеве полицейских возбудили дело

Против полицейских, сбежавших после начала стрельбы в Киеве 18 апреля, возбудили уголовное дело о халатности, сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале.
«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в том числе эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку», — говорится в сообщении Кравченко.
Накануне, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл огонь по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете. Здание окружили силы спецназа. Мужчина был убит во время задержания. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, среди раненых — ребенок. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Кравченко также уточнил, что родная сестра раненого мальчика погибла в больнице.
«РБК-Украина» опубликовал кадры, на которых видно, как два полицейских, стоявших возле ребенка, находившегося на улице, убегают от стрелка после начала стрельбы.
Дело против полицейских возбуждено по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Максимальное наказание — до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил ранее провести служебное расследование действий полиции во время стрельбы в Киеве. Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что проверка уже начата, на время расследования причастных полицейских отстранили от выполнения обязанностей.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.