В Тверской области стартовал сезон субботников

Верхневолжье в апреле присоединилось к проведению масштабных субботников в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате правительства региона.
В частности, 16 апреля в Твери начался сезон акции «Вода России». В этот день прошла уборка набережных реки Волги.
С 17 апреля субботники этой акции проходят во всех муниципалитетах Верхневолжья, а 25 апреля жители Твери смогут привести в порядок береговую линию реки Тверцы. Чтобы принять участие в уборке берегов, необходимо оформить заявку в Министерстве природных ресурсов Тверской области по почте: anisimovaao@tverreg.ru, или позвонив по телефону: +7 (48−22) 33−34−71, доб. 117.
Помимо этого, 25 апреля — день официального старта акции «Зеленая весна» и общероссийского субботника. Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию с 25 апреля по 24 мая.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.