В Калининграде полиция объявили в розыск 17-летнего подростка

Полиция Московского района Калининграда объявила в розыск 17-летнего Владислава Еслина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 17 апреля подросток ушел из дома на улице З. Космодемьянской и до настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 185 см, среднего телосложения. Был одет в черный бомбер и черные джинсы.
Если вам известно местонахождение несовершеннолетнего, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД по телефону: 8 (4012) 552−403 или 02, 112.
