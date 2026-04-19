В красноярском «Роевом ручье» выбирают имена для двух самочек северного оленя

Красноярцам предлагают придумать имена двум самкам северного оленя в «Роевом ручье». Об этом рассказали в парке флоры и фауны. Новые обитательницы приехали к нам в феврале. Самочки прошли карантин и сейчас осваивают вольер. В группе парка во ВКонтакте устроили конкурс и просят предлагать свои варианты имен.