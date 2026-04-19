В красноярском «Роевом ручье» выбирают имена для двух самочек северного оленя

Красноярцам предлагают придумать имена двум самкам северного оленя в «Роевом ручье». Об этом рассказали в парке флоры и фауны. Новые обитательницы приехали к нам в феврале. Самочки прошли карантин и сейчас осваивают вольер. В группе парка во ВКонтакте устроили конкурс и просят предлагать свои варианты имен.
При выборе кличек просят учитывать несколько пожеланий: имена должны быть «северными», желательно иметь отношение к Красноярскому краю и, конечно, подходить двум северным оленям. Автор лучшей пары кличек получит два билета в «Роев ручей».
Кстати, горожане приняли активное участие и предлагают свои варианты. Вот некоторых из них: Игарка и Дудинка, Виви и Ейка, Тундра и Тайга.