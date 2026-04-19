Ветер до 20 м/с и другое: штормовое предупреждение на 20 апреля

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. На западе, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на западе, северо-востоке, в центре области с порывами 15−20 м/с. В Актау днем временами ожидается пыльная буря. Ветер днем с порывами 15−18 м/с.