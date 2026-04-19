ФСБ рассекретила показания нациста, причастного к геноциду на Донбассе

В ФСБ рассекретили показания нацистского карателя, причастного к геноциду в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к зверствам немецких оккупантов в Донбассе в годы Великой Отечественной воны, рассекречены ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, сообщили в УФСБ России по ДНР.

В воскресенье в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

«Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа ФСБ рассекретила материалы уголовного дела нацистского карателя. Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) — следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии, принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан. Находясь в городах Сталино (сейчас Донецк), Артемовске, Константиновке и других, лично арестовывал, допрашивал и расстреливал советских патриотов, вербовал агентуру и отправлял молодежь в немецкое рабство», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В рассекреченных документах каратель признается, что полевой полицией в Краматорске было расстреляно 30 человек, а на принудительные работы в Германию нацисты отправили 300 человек.

«Всего за время моего пребывания в городе Сталино, с июня по июль 1942 года, было отравлено в Германию 600 человек. В Красноармейске в Германию было отправлено до 350 человек и расстреляно до 100 человек», — свидетельствовал каратель в показаниях.

В ведомстве добавили, что благодаря системной работе с архивами и рассекречиванию документов спецслужб становятся известны ранее скрытые имена предателей и факты геноцида советских граждан на исторических территориях России в годы Великой Отечественной войны.

Выбор 19 апреля в качестве новой памятной даты связан с тем, что именно в этот день в 1943 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
