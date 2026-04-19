В Зюкайке простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

Оба бойца родились и выросли в одном посёлке.

Источник: Комсомольская правда

В Зюкайке 20 апреля пройдут две церемонии прощания с бойцами, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Как сообщила администрация Верещагинского муниципального округа на своей официальной странице в соцсетях, земляки простятся с рядовым Николаем Квасниковым и старшим матросом Михаилом Тиуновым. Оба военнослужащих родились в поселке Зюкайка.

Николай Викторович Квасников родился в 1974 году. Он окончил Зюкайскую школу и аграрный техникум по специальности «электрик», затем получил профессию водителя и тракториста в профессиональном училище № 71. Работал в совхозе-техникуме «Уралец», а позже — в строительной сфере. Рядовой погиб 3 декабря 2025 года.

Церемония прощания с Николаем Квасниковым и траурный митинг пройдут 20 апреля в 10:00 у дома в поселке Зюкайка по улице Горького, 4.

Михаил Александрович Тиунов родился в 1979 году. Он окончил Пермскую сельскохозяйственную академию, служил в Вооруженных Силах РФ. Работал в Пермской целлюлозно-бумажной компании, на Зюкайском авторемонтном заводе, в управляющей компании «Коммунал-сервис», а затем открыл собственное дело по обслуживанию многоквартирных домов. Старший матрос, старший химик отделения аэрозольного противодействия скончался в московском госпитале от полученных ранений 29 марта 2026 года.

Прощание с Михаилом Тиуновым начнется 20 апреля в 11:00 в клубе «Мастер» по адресу: поселок Зюкайка, улица 30 лет Октября, 2А.

Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.