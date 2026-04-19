Количество заявок на убежище в Германии резко сократилось

Эксперты называют ключевой причиной резкое сокращение заявок от граждан Сирии и Украины. В первом квартале 2026 года сирийцы подали в Германии лишь 9% всех заявлений, тогда как годом ранее этот показатель был значительно выше. Количество украинских заявок упало на 57% по сравнению с прошлым годом — до 4 тыс. Кроме того, в то время как в 2024 году почти 100% сирийских заявлений удовлетворялись, к 2025 году эта доля рухнула до 5,3%.