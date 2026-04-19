Количество заявок на убежище в Германии резко сократилось

В Германии зафиксировали падение числа заявок на убежище, сообщает Welt am Sontag. За первый квартал 2026 года их количество сократилось на 23%, до 28,9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Европейского агентства по предоставлению убежища (EUAA), это самый низкий показатель с 2015 года. В результате страна опустилась с первого на четвертое место в Евросоюзе по числу запросов защиты, пропустив вперед Францию (34,6 тыс.), Испанию (32,6 тыс.) и Италию (32,6 тыс.).
Эксперты называют ключевой причиной резкое сокращение заявок от граждан Сирии и Украины. В первом квартале 2026 года сирийцы подали в Германии лишь 9% всех заявлений, тогда как годом ранее этот показатель был значительно выше. Количество украинских заявок упало на 57% по сравнению с прошлым годом — до 4 тыс. Кроме того, в то время как в 2024 году почти 100% сирийских заявлений удовлетворялись, к 2025 году эта доля рухнула до 5,3%.
Сокращение потока сирийцев в Европу произошло после свержения режима Башара Асада в конце 2024 года. Власти Германии теперь считают, что оснований для предоставления убежища сирийцам больше нет, поскольку гражданская война в стране закончилась.
В целом в Европе число заявок от сирийцев сократилось на 63%, до 5,5 тыс. Лидером по числу запросов убежища в Германии теперь стали граждане Афганистана, на долю которых пришлось 38% всех заявлений. Всего в первом квартале в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было подано 173 тыс. заявок, что на 18% меньше, чем годом ранее.
Среди причин спада аналитики называют, в частности, ужесточение миграционной политики как на уровне ЕС под руководством комиссара Магнуса Бруннера, так и в самой Германии. Федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и министром внутренних дел Александром Добриндтом ввело ряд мер, включая пограничный контроль и депортационные рейсы в Афганистан, что сделало страну менее привлекательной для соискателей убежища.
