В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными

«Надо ввести понятие “социальная скамейка” для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания. Также необходимо установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой», — сказал Панеш.
Он также предложил разрешить жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет без дополнительных разрешений при условии соблюдения санитарных норм и обязать управляющую компанию согласовывать установку в течение 14 дней.
«Включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья. Лавочка у подъезда — это символ заботы о старшем поколении», — предложил депутат.
Панеш рассказал, что к нему поступают десятки обращений от пожилых граждан, которые просят помочь с установкой обычных лавочек у подъездов.
Раньше, по его словам, они были почти у каждого дома — бабушки выходили, садились, общались, но сейчас лавочки убирают или переносят в отдаленные места, а для человека с больными ногами или давлением пройти лишние 50 метров — проблема.
«Пенсионеры предлагают сами купить лавочки за свой счет, но городские власти зачастую не дают разрешения… Скамейка у подъезда для пожилого человека — это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность», — считает парламентарий.
Панеш пояснил, что сегодня любая лавочка на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, и для одинокого пенсионера собрать такое собрание — непростая задача, ведь многие соседи против, а власти без протокола собрания разрешение не дают.