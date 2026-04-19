В РАН назвали срок стабилизации геомагнитной обстановки

Сейчас на Земле происходят слабые и средние магнитные бури, но геомагнитная обстановка стабилизируется уже 20 апреля, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
«На данный момент геомагнитное событие развивается по прогнозу: наблюдаются всплески возмущений в диапазоне G1-G2 (слабой и средней силы)», — говорится в сообщении.
Уже 20 апреля «обстановка должна стабилизироваться», заверили ученые, подчеркнув, при этом, что корональная дыра полностью перестанет воздействовать на Землю лишь к середине недели.
В лаборатории также напомнили, что возможность наблюдать полярное сияние была накануне, 18 апреля. «Сохраняются некоторые вероятности, что дополнительно разгорится сегодня вечером [19 апреля]», — предупредили ученые.
О начале слабой магнитной бури уровня G1 сообщили в лаборатории 18 апреля. Ученые тогда рассказали, что острая фаза ожидается в первые 1−2 дня с возможным усилением до уровня G2. После этого геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется.
