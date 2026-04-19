25-летний водитель сбил насмерть женщину на трассе в Неклиновском районе

На трассе под Ростовом водитель сбил женщину, которая была без светоотражателей.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области ночью 19 апреля произошло смертельное ДТП. На 45-м километре трассы «Р-280 Новороссия» 25-летний водитель на автомобиле «Киа Соул» сбил женщину. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость. А пешеход двигалась по дороге во встречном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

На трассе работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все обстоятельства аварии.

