25-летний водитель сбил насмерть женщину на трассе в Неклиновском районе

В Неклиновском районе Ростовской области ночью 19 апреля произошло смертельное ДТП. На 45-м километре трассы «Р-280 Новороссия» 25-летний водитель на автомобиле «Киа Соул» сбил женщину. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость. А пешеход двигалась по дороге во встречном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
На трассе работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все обстоятельства аварии.
