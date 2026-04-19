Врач и писатель: волгоградка взяла приз на конкурсе детективов

Её рассказ о Сарепте вошёл в число 20 лучших среди 697 участников со всей России.

Волгоградка Ольга Курушина стала победителем Второго открытого конкурса для писателей «Нестоличный детектив». Сама автор — доктор медицинских наук, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета.

Как рассказали в вузе, в конкурсе приняли участие 697 начинающих авторов со всей России, а рассказ волгоградки вошёл в топ-20 финалистов конкурса. Примечательно, что сюжет произведения Ольги Курушиной строится на местные темы и связан с историческим поселени ем поволжских немцев в наших краях — Сарептой.

Кроме того, в эти же дни были объявлены лауреаты премии волгоградского журнала «Отчий край» за 2025 г. Ими стали волгоградский писатель-фантаст Евгений Лукин и московский поэт, прозаик и литературный критик, доцент Литературного института Виктор Куллэ. Среди награждённых — профессор ВГСПУ Лариса Савина, прозаик Анатолий Егин, поэтесса Юлия Артюхович и другие писатели и деятели культуры и искусства.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о художнике-миротворце, который лечит детей детей цветом и рисунком.