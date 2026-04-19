Образовательный этап гастрономического конкурса «Лавры» прошел 13−17 апреля в Красноярске, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Подготовка квалифицированных кадров для сферы гастротуризма способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Событие прошло на площадке Института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ). Участие приняли 16 поваров, су-шефов и шефов в возрасте до 30 лет. Программа включала лекции и мастер-классы от ведущих экспертов страны, посвященные стандартам оценки, презентации блюд и командной работе.
«Конкурсное блюдо — это высший пилотаж и идеальный вкус. Благодаря таким состязаниям шефы из регионов становятся новыми звездами индустрии — и Красноярск здесь играет особую роль», — подчеркнула заместитель директора Института гастрономии СФУ Наталья Бахова.
Теперь участников ждет гранд-финал в Геленджике. Победитель получит звание лучшего молодого шефа страны и возможность отправиться на международную стажировку.
