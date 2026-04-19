В Магасе отремонтируют детский сад № 1 «Сказка» имени Арапхановой

Детский сад № 1 «Сказка» им. Арапхановой, рассчитанный на 150 воспитанников, отремонтируют в Магасе при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетии.
Общая площадь двухэтажного здания — около 1500 кв. м. Специалисты уже завершили демонтажные работы. Теперь в планах заменить сети канализации, электро- и водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации и систему отопления, выполнить отделку внутренних помещений.
Ремонт должны завершить до конца августа. На этот период ребят разместили в здании школы № 3 Магаса.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.