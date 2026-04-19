Скончался заслуженный тренер России Виктор Зайденберг

На 77-м году жизни скончался известный спортивный функционер и тренер Виктор Лазаревич Зайденберг, который, прежде всего, известен по работе с нижегородским мини-футбольным клубом «Крона».
В молодые годы Зайденберг играл в большой футбол. Выступал за владивостокский «Луч», горьковское «Динамо», далее перешёл на тренерскую работу. В 80-х годах судьба забросила его в Кстово, где трудоустроился юристом в одном из совхозов. Организовал там команду по мини-футболу, которая переродилась в нижегородскую «Крону». И уже в 1994 году она играл в элитном дивизионе чемпионата России. Из-за трудностей с финансированием, «Крона» то вылетала из высшей лиги, то туда возвращались. Не раз приходилось слышать от Виктора Лазаревича, что на какие-то поездки он вывозил команду за свой счёт. В начале 2000-х годов у Зайденберга начались проблемы со здоровьем, в результате чего «Крона» прекратила своё существование.
Спустя несколько лет Зайденберг вернулся к тренерской деятельности, но уже в большом футболе. Тренировал команды Кирова, Дзержинска, ФК «Нижний Новгород». Также работал на руководящих должностях. Опять же пошатнувшееся здоровье давало о себе знать, на протяжении последних несколько лет Виктор Лазаревич следил за спортивными событиями со стороны.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и воспитанникам В. Л. Зайденберга.