Скончался заслуженный тренер России Виктор Зайденберг

В молодые годы Зайденберг играл в большой футбол. Выступал за владивостокский «Луч», горьковское «Динамо», далее перешёл на тренерскую работу. В 80-х годах судьба забросила его в Кстово, где трудоустроился юристом в одном из совхозов. Организовал там команду по мини-футболу, которая переродилась в нижегородскую «Крону». И уже в 1994 году она играл в элитном дивизионе чемпионата России. Из-за трудностей с финансированием, «Крона» то вылетала из высшей лиги, то туда возвращались. Не раз приходилось слышать от Виктора Лазаревича, что на какие-то поездки он вывозил команду за свой счёт. В начале 2000-х годов у Зайденберга начались проблемы со здоровьем, в результате чего «Крона» прекратила своё существование.