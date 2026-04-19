Более 140 учащихся из Камчатского края освоили основы ведения бизнеса

Специалисты регионального центра «Мой бизнес» провели открытые уроки, посвященные азам ведения собственного дела, для более чем 140 учащихся из Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, сообщили в учреждении. Развитие молодежного предпринимательства проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятия прошли на базе школы № 15, Камчатского колледжа искусств, Камчатского индустриального техникума и школы № 9 в Вилючинске. Ребята узнали о необходимых для предпринимателя качествах, которые открывают развитие своего дела. Также для участников провели деловые игры «Генерация бизнес-идей» и «Стартап-конструктор».
«Открытые уроки не только знакомят молодежь с предпринимательством, но и помогают развивать инициативность, креативное мышление и уверенность в своих возможностях. В этом учебному году мы посетили множество образовательных учреждений не только в Петропавловске-Камчатском, но и в других городах и поселениях нашего края. Ребята активно включаются в беседу и каждый раз придумывают все более смелые проекты», — отметила заместитель директора АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Ксения Тюрина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.