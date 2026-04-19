В Волгограде разыскивают мотоциклиста, сбившего подростка на переходе

Подросток переходил дорогу на зеленый свет и был доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток. Вечером 18 апреля на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе неизвестный мотоциклист совершил наезд на пешехода. Подросток в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

После наезда водитель мотоцикла не остановился и скрылся с места происшествия. Сейчас его активно разыскивают правоохранительные органы. В результате ДТП пострадавшего пешехода немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.