В Волгограде разыскивают мотоциклиста, сбившего подростка на переходе

В Волгограде произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток. Вечером 18 апреля на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе неизвестный мотоциклист совершил наезд на пешехода. Подросток в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.