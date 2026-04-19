Число субъектов МСП в Калмыкии в 2025 году превысило 29,7 тысячи

Количество предпринимателей и самозанятых на территории Калмыкии по итогам 2025 года превысило 29,7 тыс. человек. Им доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства республики.
В частности, число самозанятых увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2024 годом и достигло 15,3 тыс. Такой рост обеспечили различные меры поддержки, доступные в центрах «Мой бизнес», а также на платформе МСП.РФ, где размещено более 30 сервисов для бизнеса на любом этапе развития.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.