МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 20 апреля

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде 20 апреля ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Верхне-Волжского УГМС, ночью и днем регион накроют сильные осадки — дождь, снег и мокрый снега. В региональном управлении МЧС предупреждают: в связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
В ведомстве пояснили, что осадки способны нарушить работу дорожных и коммунальных служб, а также спровоцировать рост числа аварий на трассах. Не исключены перебои и в работе аэропорта. Жителям настоятельно советуют ограничить использование личного транспорта и по возможности вовсе отказаться от поездок по городу. Если же сесть за руль все-таки придется, водителям напоминают о необходимости держать увеличенную дистанцию, не разгоняться и избегать резких маневров и торможений.
Напомним, в этот день в Нижнем Новгороде выпадет порядка 13 сантиметров снега. В связи с этим дорожники будут вести непрерывный мониторинг на мостах, крутых поворотах, спусках и подъемах, а при ухудшении погоды приступят к обработке дорог.