Скляр объяснил причину отмены остановки пассажирских поездов на станции Ак-куль

«Поезда № 83/84 “Караганда — Москва” (курсирует два раза в неделю), № 113/114 “Алматы — Казань” (один раз в неделю), № 145/146 “Астана — Омск” (три раза в неделю) осуществляют перевозки в межгосударственном сообщении. Основное их назначение обеспечение пассажирских перевозок между городами Республики Казахстан и Российской Федерации. По результатам проведенного анализа установлено, что пассажиропоток по станции Ак-Куль в направлении станций назначения на территории Российской Федерации фактически отсутствует», — ответил Скляр на запрос депутатов сената о сохранении стоянки поездов на станциях Ак-куль и Жаксы для обеспечения транспортной доступности более 100 тыс. жителей Акмолинской области.
При этом, по его словам, на территории Республики Казахстан маршруты указанных поездов полностью дублируются другими поездами, курсирующими ежедневно.
«Основная доля пассажиропотока по станции Ак-Куль приходится на поезда пригородного сообщения № 6829/6830 “Кокшетау — Астана” и № 7508/7508 “Кокшетау — Нурлы Жол” (64%), а также на поезда межобластного сообщения, включая поезда частных перевозчиков. В настоящее время через станцию Ак-Куль продолжают курсировать альтернативные пассажирские поезда: № 7508/7508 “Кокшетау — Нурлы Жол” (ежедневно), № 6829/6830 “Кокшетау — Астана” (ежедневно), № 323/324 “Нурлы Жол — Петропавл” (через день), № 139/140 “Павлодар — Пресногорьковская” (через день), № 155/156 “Кызылорда — Кокшетау” (ежедневно), № 327/328 “Караганда — Костанай” (ежедневно), № 015/016 “Петропавл — Алматы” (через день). Таким образом, потребности пассажиров в перевозках остаются полностью обеспеченными, а оптимизация остановок данных поездов по станции Ак-Куль не окажет негативного влияния на транспортное обслуживание населения», — добавил Скляр.
Касательно отмены остановки на станции Жаксы он сообщил, что в настоящее время возобновлена остановка пассажирских поездов № 43/44 «Костанай — Алматы» и № 37/38 «Семей — Мангистаy» на станции Жаксы.