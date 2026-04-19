15 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области

Новых подтоплений в регионе на 19 апреля не зафиксировано, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным ведомства, за прошедшие сутки от воды освободились 15 приусадебных участков: 13 в Борском округе и 2 в Кстовском районе Нижнего Новгорода.
Кроме того, освободился один низководный мост в населённом пункте Наталинка Починковского муниципального округа.
В настоящее время на территории региона в 15 муниципальных образованиях остаются подтопленными 77 приусадебных участков, 12 низководных мостов, 8 участков автомобильных дорог.
В результате паводка погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
Как уточнили в Главном управлении МЧС, организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке, ежедневно осуществляется контроль за работой оперативных групп муниципальных образований.
