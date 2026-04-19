В Симферополе начали работать фонтаны

Сезон работы городских фонтанов в Симферополе начался 19 апреля.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В воскресенье, 19 апреля, в Симферополе начался сезон работы городских фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фонтаны запустили ко Дню присоединения Крыма, Тамани и Кубани к Российской Империи. 19 апреля 1783 года был обнародован соответствующий Манифест Екатерины II. Запуск фонтанов в годовщину этого события стал уже сложившейся традицией.

«Фонтаны уже начали работу и вновь радуют жителей и гостей крымской столицы, создавая комфортную атмосферу для прогулок и отдыха в городских общественных пространствах», — говорится в сообщении.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
