В Калининграде в понедельник, 20 апреля, ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На передающем оборудовании РТРС «Калининградский ОРТПЦ» будут проходить ремонтно-профилактические работы.
«С 00 до 17 часов утра ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций “Маяк”, “Вести ФM”, “Радио России”, “Радио Вера”, “Радио Гордость”, “Орфей”, “Русское радио”, “Новое радио”, “Studio 21”, “Радио 7”, “Ретро FM”, “Бизнес ФМ”, “Комсомольская правда”, “ПИ ФМ”, “DFM”», — говорится в сообщении.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.